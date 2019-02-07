Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı mektubu sanık Fatih Koçak'a attığı esnada duruşma güvenliğini sağlayan jandarma tarafından fark edildi. Gülen'e ABD'den Türkiye gelen heyet huzurunda alınan ifadesinden bahseden Batmaz, mektubunu "Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum" diye tamamladı. Sanık Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda "muhterem hocam" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.