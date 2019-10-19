Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai 17.yeni bölümüyle bu akşam ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda ilgiyle takip edilen Hercai yeni bölümde yaşananlar merak konusu olurken, dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai 18.bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Reyyan ve Miran aşklarını duyurmak için elinden geleni yapar. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçecek. Nefes kesen son bölümde Aslanbeyler ve Şadoğulları arasındaki gerilim giderek artıyor. İşte Hercai 18. bölüm yeni bölüm fragmanı