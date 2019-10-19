Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai 17.yeni bölümüyle bu akşam ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda ilgiyle takip edilen Hercai yeni bölümde yaşananlar merak konusu olurken, dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai 18.bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Reyyan ve Miran aşklarını duyurmak için elinden geleni yapar. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçecek. Nefes kesen son bölümde Aslanbeyler ve Şadoğulları arasındaki gerilim giderek artıyor. İşte Hercai 18. bölüm yeni bölüm fragmanı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı 19.10.2019 | 01:10
02:35:59
Hercai 17. bölüm tek parça izle 19.10.2019 | 01:11
00:45
Hercai 17. son bölüm fragmanı yayınlandı! 18.10.2019 | 09:41
02:29:48
Hercai 16. son bölüm tek parça yayınlandı! Hercai yeni bölüm izle 12.10.2019 | 00:41
02:29
Hercai'de Miran’ın endişesi! 12.10.2019 | 00:01
03:30
Hercai 16. bölümde silahlar çekildi! Reyyan nerede, ne yaptın karıma? 11.10.2019 | 23:58
00:47
Hercai 16. bölüm fragmanı yayınlandı 05.10.2019 | 00:37
02:21:52
Hercai 15. bölüm tek parça izle 05.10.2019 | 00:28
00:45
Hercai 15. son bölüm fragmanı yayınlandı! 04.10.2019 | 12:46
00:45
Hercai 15. bölüm fragmanı yayınlandı 28.09.2019 | 00:31
02:16:32
Hercai 14. bölüm tek parça izle 28.09.2019 | 00:29
00:45
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı! "Reyyan benim karım olacak!" 25.09.2019 | 15:47
00:45
Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı 21.09.2019 | 00:37
02:35:30
Hercai 13. bölüm tek parça izle 21.09.2019 | 00:35
00:45
Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! 16.09.2019 | 17:55
01:29
Hercai yeni sezon ilk tanıtımı! Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı 16.09.2019 | 17:45
00:45
Hercai 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 14.09.2019 | 14:26
01:29
Hercai 13. son bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ilk tanıtım 11.09.2019 | 12:39
01:29