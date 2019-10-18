İşte 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in hayat hikayesi

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil'in tedavi gördüğü hastaneden son dakika haberi geldi. Türk Edebiyatı'na damgasını vurmuş önemli isimlerden olan Pakdil, geçtiğimiz günlerde solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. İşte 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in örnek hayat hikayesi...