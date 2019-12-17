Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0 yenildiği ilk maçın ardından deplasmanda Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atlamayı başardı. İşte Galatasaray'ın Falcao'nun ayağından bulduğu 2. gol.
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