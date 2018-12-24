25 Aralık Kumpas davasının avukatı: "Hiçbir zaman pişmanlık duymadılar"

YARGILAMA BOYUNCA FETÖ'YÜ KORUDULAR

Tüm yargılama boyunca örgütü koruyucu kollayıcı yaptıklarını sahiplenen sanıklar olarak durdular. Sürecin hiçbir yerinde pişmanlık göstermediler. Zaten mahkeme kararında da bunu görüyoruz mahkeme hiçbir sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken bir pişmanlık yükümlülüğü uygulamadı veya onlara iyi hal indirimi uygulamadı çünkü onlar 110 celse boyunca sürekli mahkemeyi geren mahkemeyle kavga eden yaptıklarının doğru olduğuna inanan bir tavır sergilediler.