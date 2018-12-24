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25 Aralık Kumpas davasının avukatı: "Hiçbir zaman pişmanlık duymadılar"

"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında 10 sanık, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Başkan Erdoğan'ın Avukatı Mustafa Doğan İnal duruşma salonunda FETÖ'cü hainlerin pişman olmadığını söyleyerek, "Sanıklar her zaman kendilerinden emin bir şekilde yarın olsa bunu yine yapacak motivasyona sahiplerdi. Hiçbir zaman pişmanlık duymadılar." dedi.

YARGILAMA BOYUNCA FETÖ'YÜ KORUDULAR

Tüm yargılama boyunca örgütü koruyucu kollayıcı yaptıklarını sahiplenen sanıklar olarak durdular. Sürecin hiçbir yerinde pişmanlık göstermediler. Zaten mahkeme kararında da bunu görüyoruz mahkeme hiçbir sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken bir pişmanlık yükümlülüğü uygulamadı veya onlara iyi hal indirimi uygulamadı çünkü onlar 110 celse boyunca sürekli mahkemeyi geren mahkemeyle kavga eden yaptıklarının doğru olduğuna inanan bir tavır sergilediler.

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25 Aralık Kumpas davasının avukatı: "Hiçbir zaman pişmanlık duymadılar"
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