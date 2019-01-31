"Dünya nüfusunun yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için belirlediği seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şehirciliğin önemine dikkat çekerek "AK Parti olarak şehirlerimize ve onlara hizmet için kurulmuş belediyelerimize çok önem veriyoruz. Bugün il ve ilçe merkezlerine yaşayanların nüfus oranı yüzde 80'i aştı. Dünyada nüfusun yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor. Bu oran ileride 3'te 2'ye çıkacak. Şehirde yaşayan insan sayısı artarken küresel ölçekte gelir dağılımı da giderek bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler önemli fırsatlarla birlikte kimi belirsizlikleri de beraberinde getiriyor" dedi.