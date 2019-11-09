Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi...
Antalya’da 8 katlı bir binada üst katta oturan bir aile adeta yok oldu. Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek’e ait cesetler tespit edilirken flaş gelişme ise Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerinde durulması oldu. Aileyi ziyarete gelen yakınlarının zile basıldığında açılmaması üzerine tekrar gelmesi ve yine açılmayınca durumdan endişe edip polise bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayda kapı çilingir yardımıyla açılırken ekipler görüntü karşısında şoke oldular.
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