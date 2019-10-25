Büyük İstanbul depremi hakkında ezber bozan flaş açıklama... Prof. Dr. Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklaması olay olacak!
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem olacak mı? Beklenen Büyük İstanbul depremi 7'den büyük mü? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında son olan depremler ardından önemli flaş açıklamalarda bulundu. Büyük İstanbul depremi hakkında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan olay olacak ezber bozan açıklamalar...
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