Web TV Yaşam Dönerin içinden çıkanlar şoke etti! Döner diye yediğimiz şey bakın ne çıktı...

Dönerin içinden çıkanlar şoke etti! Döner diye yediğimiz şey bakın ne çıktı...

13.11.2019 | 10:48

Gözünü kar hırsı bürümüş gıda teröristleri vatandaşların sağlığını hiçe sayarak 'Şeytanın bile aklına gelmez' dedirten yöntemler başvuruyor! İşte ülkemizde severek tüketilen dönerde, kar hırsı ile başvurulan akılalmaz hileler...

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