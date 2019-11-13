Dönerin içinden çıkanlar şoke etti! Döner diye yediğimiz şey bakın ne çıktı...
Gözünü kar hırsı bürümüş gıda teröristleri vatandaşların sağlığını hiçe sayarak 'Şeytanın bile aklına gelmez' dedirten yöntemler başvuruyor! İşte ülkemizde severek tüketilen dönerde, kar hırsı ile başvurulan akılalmaz hileler...
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