‘Ölüm patroniçesi’nin ekibine operasyon: 20 gözaltı
İstanbul Sarıyer’de ‘Ölüm patroniçesi’ olarak anılan Saide D.’nin ekibine operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
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