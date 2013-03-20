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Giriş Tarihi: 20.3.2013 01:53 Son Güncelleme: 3.5.2021 15:44

Horozlar neden sabahları öter?

Horozların, 24 saatlik biyolojik ritme sahip olduğu ortaya çıktı.

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden Suyoshi Shimmura ve Takashi Yoshimura, gün doğumunda öten horozların zamanı nasıl bilebildiğini araştırdı.

Araştırma kapsamında, bir grup horoz, daha önceden içine kamera yerleştirilmiş karanlık bir odaya koyuldu. Horozlar günün her saati ötse de büyük bir kısmı gün doğumunda öttü. Hiç güneş ışığı görmeden 2 hafta karanlık odada tutulan horozların, biyolojik saatleri giderek bozuldu ve daha sık zamansız ötmeye başladı.



Deneyin diğer 2 haftalık dönemini de karanlık odada geçiren horozlar, 24 saate dayanan biyolojik ritimlerini tamamen kaybederek, gün doğuşunu ayırt edemez hale geldi. Toplamda 4 hafta karanlık odada tutulan horozların, ışık görmedikleri için biyolojik ritimlerinin tamamen bozulduğu ve yeniden harekete geçmesi için ışığa ihtiyaç duydukları belirlendi. Araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.
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Horozlar neden sabahları öter?
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