Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yolda yürüyen Murat Ağırman (37), plakası henüz belirlenemeyen otomobilden inen zanlılarla tartışmaya başladı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ağırman, sağlık ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ağır yaralı olduğu belirtilen Ağırman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kaynak: AA