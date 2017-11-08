Eş katilinin tahliye talebi reddedildi

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Adıyaman (19) ve maktul Deniz Güneş Adıyaman'ın (18) yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

"SEN BAŞKASIYLA DEVAM ET, BEN DE BAŞKASIYLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sanık Adıyaman, mahkemedeki ilk savunmasında, "Deniz'in yanına gittim. Konuşmak için parka çağırdım. Eve dönmesini istedim, kabul etmedi. Aynı gün tekrar gidip yine parka çağırdım. Bu kez bana, 'Seni sevmiyorum, boşanmak istiyorum. Sen başkasıyla, devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum.' dedi. Ben de sinirlenip onu öldürdüm. Pişmanım, üzgünüm, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." iddiasında bulundu.

Mahkemede mütalaa veren cumhuriyet savcısı, öldürülen eşin eve dönmemesinin haksız tahrik sayılamayacağını vurgulayarak, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde, mart ayında bir parkta, Mehmet Adıyaman, tartıştığı 3 aylık eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştu.