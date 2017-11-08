Hâkim: İkiniz de suçlusunuz

Bir tartışma sırasında karşılıklı birbirlerine vurarak yaraladıkları iddiasıyla "eşe karşı basit yaralama" suçundan yargılanan eski futbolcu İbrahim Toraman
ve eşi Eylem Toraman
'ın davası karara bağlandı. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Eylem Toraman, olay günü evlerinde çocuğu kucağındayken eşinin saldırısına uğradığını savunarak, "Kafama, yüzüme ve vücuduma aldığım darbelerin etkisiyle bayıldım ve bilincimi kaybettim. Hastaneye kaldırıldım. Ben kimseyi kasten yaralamadım" diye konuştu.
İbrahim Toraman ise "Asıl o bana hakaret etti ve fiilen saldırdı. Sayın hâkim siz de erkeksiniz. Bir bayana yumruk atsanız yüzünde, kafasında bir şişlik olmaz mı? Vursaydım ağır şekilde yaralanırdı" dedi.
Davayı karara bağlayan Hâkim Kerim Zafer Bakay, ilk haksız eylemin hangi sanık tarafından gerçekleştirildiğinin yargılama neticesinde net olarak tespit edilemediğinden tarafların kusur durumunun eşit olduğunu söyledi. Bakay, bu kapsamda İbrahim Toraman'ı "eşe karşı basit yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle günlüğü 7 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Eylem Toraman da aynı suçtan 5 bin 250 lira para cezasına çarptırdı. İbrahim Torman, hakaret suçundan ise beraat etti.