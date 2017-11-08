Yanlış trafo kapatmanın cezası 155 bin TL

İstanbul'da İstinaf Mahkemesi, Gaziosmanpaşa'da 7 yıl önce 35 bin voltluk yüksek gerilim hattında akıma kapılarak hayatını kaybeden BEDAŞ'ın taşeron işçisi Erkan Keleş'in (31) taksirle ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa verilen 5'er yıllık hapis cezasını fazla bularak bozdu. Mahkeme, 3 sanığa bu kez 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. 5'er yıllık hapis cezasının karşılığı toplamda 182 bin 450 liralık para cezasına çarptırılan sanıkların cezası, 155 bin liraya düşürüldü. Yanlış trafoyu kapatarak elektrik akımını kesmediği iddia edilen teknisyen ile taşeron firma sorumlusu, BEDAŞ Müdür Yardımcısı ve daha önce 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen işletme şefi, 27 bin 450 lira daha az ödeyecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19.Ceza Dairesi'nin (İstinaf Mahkemesi) bozma ilamı sonrası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıldır görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklardan 5 yıl hapis cezası karşılığı 54 bin 750 para cezası ödemesine karar verilen Gaziosmanpaşa BEDAŞ Müdür Vekili Gürkan Saraç katıldı. Daha önce 36 bin 500 lira para cezası alan teknisyen Özkan Gündoğdu ile 73 bin lira para cezası alan taşeron firma sorumlusu Süleyman Ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezası karşılığı 18 bin 200 lira para cezası alan Arnavutköy Başmühendisliği İşletme Şefi Ali Sönmez duruşmaya katılmadı.

YANLIŞ TRAFO KESİLİNCE HAYATINI KAYBETTİ

Savunma yapan Gürkan Saraç, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararına bir diyeceği olmadığını belirterek, "Ben suçsuzum beraatımı isterim" dedi. Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki görüşünde 10 Eylül 2010 günü saat 17.10'da Alo 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi'ne elektriklerin kesik olduğuna ilişkin bir ihbar geldiğini belirtti. İhbarı değerlendiren BEDAŞ GOP İşletme Müdürlüğü İşletme Başmühendisliği Nöbetçi Montör elemanlarından elektrik teknisyeni Özkan Gündoğdu durumu alt yüklenici firma Alkama İnşaat şirketine bildirdi. Bu firmada vasıfsız eleman olarak çalışan maktul Erkan Keleş ile şoför Halit Pekçetin, olay yeri olan Arnavutköy Haraççı Merkez Mahallesi'ne gitti. 35 bin voltluk yüksek gerilim hattına çıkan Erkan Keleş, sigortanın attığını teknisyen Özkan Gündoğdu'ya bildirdi. Teknisyen Özkan Gündoğdu da yanlışlıkla Erkan Keleş'in çıktığı elektrik trafo hattını değil başka bir trafo hattını kesti. Erkan Keleş de yanlış trafo hattının kesilmesi üzerine akıma kapılarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı, İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu 3 sanığın taksirle ölüme sebebiyet vermekten cezalandırılmasını istedi.

27 BİN 900 LİRA AZ CEZA ÖDEYECEKLER

İstinaf Mahkemesi'nin cezaları fazla bularak bozduğu olayla ilgili mahkeme bu defa Özkan Gündoğdu, Süleyman Ay ve Gürkan Saraç 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları 10'ar ay düşürülen ve daha önce 5'er yıllık hapis cezaları paraya çevrilen 3 sanığın para cezalarında da indirime gidildi. Mahkeme 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası karşılığı Özkan Gündoğdu'ya 30 bin 400 lira, Süleyman Ay'a 60 bin 800 lira, Gürkan Saraç'a da 45 bin 600 lira para cezası verdi. Daha önce 2 yıl 6 ay hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrilen Ali Sönmez'le birlikte toplam para cezası 155 bin liraya düşmüş oldu. Davanın diğer sanıklarından taşeron firma sorumlusu Nusret Muhammet Çoruh ile Teknik Müdür Yardımcısı Hakan Gürkan ve BEDAŞ GOP İşletme Müdürü Hürriyet Mehmet Sayın daha önce beraat etmişti. İddianamede tali kusurlu olan Erkan Keleş'in de eldivensiz, eğitimsiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde elektrik direğine çıktığı iddia ediliyordu.