Samsun
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Ağustos günü çiğ köfte almak için yol kenarına motosikletini park eden ve tam o anda sosyal medyadan canlı yayında olan 26 yaşındaki Emre Temel'e arkadan gelen araç çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren genç, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 20 gün ölüm kalım savaşı verdi.
'BAŞKALARININ CANINI YAKACAK'
Mucize eseri hayatta kalan evli ve bir çocuk babası Emre Temel kendisine çarpan alkollü sürücü
Tuncay T.'nin (22) tutuklandıktan 20 gün sonra cezaevinden çıkmasına isyan etti. Hastaneden çıkıp da kaza görüntülerini izlediğinde şoke olduğunu anlatan Temel, "Böyle bir kaza sonrasında hayatta kalmam gerçekten mucize. Alkollü bir şekilde bana çarpan kişinin serbest kalmasına ise inanamıyorum. Ben hastaneden taburcu olunca, o da cezaevinden çıktı. Ben ölünce mi ceza alacaktı" dedi. Çok fazla ayakta duramadığını, baş dönmesi yaşadığını belirten genç adam şöyle devam etti: "Alkollü sürücü yüzünden canımdan olacaktım. Bir yaşında kızım var. Alkollü araç kullanan bu kişi serbest kaldı. Cezalar caydırıcı olmadığı için aynı şekilde araç kullanmaya devam edecek. Başka birinin canını yakacak."
'ALLAH ONU BİZE BAĞIŞLADI'
Kaza
anında eşinin yanında olan ve o sırada sinir krizi geçirdiğini anlatan Tuğba Temel ise şunları söyledi: "Çiğ köftecide sıra vardı. Bir anda kaza gerçekleşti. Eşimi yerde gördüm. Sırtım dönüktü. Normalde canlı yayın yapmazdı. O akşam yapmak istedi. İyi ki de yapmış. Elimizdeki en büyük kayıt oldu. O anda yaşadıklarımı tarif etmek çok zor. Allah onu kızıma ve bize bağışladı."