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Telefoncu özel fotoğraflarını ele geçirdi

Giriş Tarihi: 9.11.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 12:15
Telefoncu özel fotoğraflarını ele geçirdi

İstanbul Mecidiyeköy'de na ekran koruyucu takması için verdiği cep telefoncu telefonunu kopyaladı ve genç kadının başına gelmeyen kalmadı.

Bir çocuk annesi genç kadının özel görüntülerinin bulunduğu cihazı seyyar bir telefoncuya bıraktı ve o günden sonra hayatının kabusunu yaşadı. Telefonunda bazı hareketlenmeler hissettiğini durup dururken telefonun ışığının açıldığını söyleyen genç kadın "telefonla konuşurken arkadan bip sesi geliyordu. En sonunda da telefonumun pili şişti" dedi. Telefonundaki tuhaflıklarını geçmemesi üzerine başka bir telefoncuya giden kadın öğrendikleriyle şok oldu. Çünkü telefonu başka bir telefoncu tarafından sanal takipteydi.

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Telefoncu özel fotoğraflarını ele geçirdi
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