Telefoncu özel fotoğraflarını ele geçirdi

Bir çocuk annesi genç kadının özel görüntülerinin bulunduğu cihazı seyyar bir telefoncuya bıraktı ve o günden sonra hayatının kabusunu yaşadı. Telefonunda bazı hareketlenmeler hissettiğini durup dururken telefonun ışığının açıldığını söyleyen genç kadın "telefonla konuşurken arkadan bip sesi geliyordu. En sonunda da telefonumun pili şişti" dedi. Telefonundaki tuhaflıklarını geçmemesi üzerine başka bir telefoncuya giden kadın öğrendikleriyle şok oldu. Çünkü telefonu başka bir telefoncu tarafından sanal takipteydi.