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"Bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmiyordum"

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 10:36
Bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmiyordum

Patates toplama işinde çalışan işçilerin iş bitiminde ları havaya atarken çektiği ve da paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Serdar Geyik, fotoğrafın bu kadar ilgi uyandıracağını tahmin etmediğini belirtti.

'dan olarak patates toplamak için batı kentlerine giden işçilerden Geyik, işlerinin sona ermesi nedeniyle ları havaya attıkları anları çekip da paylaştıktan sonra dikkatleri üzerine çekti.

Siverek ilçesine bağlı Uzun Ziyaret Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimlik işçi olarak yılın büyük bir bölümünü farklı şehirlerde geçirerek, geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Son olarak yaklaşık 45 gün çalıştıkları patates işinin sona ermesi ve eve dönüş sevincini yaşamak adına patates topladıkları kovaları hep birlikte havaya fırlattıklarını ve bunun fotoğrafını çekerek anılaştırmak istediğini ifade etti.

BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU

Fotoğrafı bir süre sonra sosyal medya hesabında paylaşınca çok güzel tepkiler aldığını ve bir anda ilgi odağı haline geldiğini anlatan Geyik, şöyle konuştu:

"İşimizin bitmesinin ardından eve dönecek olmamız tüm işçileri sevindirmişti. Halay çeken oynayan sevinenler vardı. Arkadaşlarla 'kovaları havaya fırlatalım' diye konuştuk. Hep birlikte kovaları havaya attık ve ortaya güzel bir görüntü çıktı. Çektiğim fotoğrafların bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmiyordum. Tebrik edenler beğenenler ondan sonra da zaten bir çok yerde paylaşıldı. Ben zaten amatörce fotoğraf çekmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı çok seviyorum. Mevsimlik işçilerin bazı sıkıntılarının gündeme getirilmesi açısından bu fotoğrafın amaç olmasını temenni ediyorum.

Ata’yı görememenin üzüntüsünü yaşıyor

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