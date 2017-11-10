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  3. Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

'de : 1'i ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 10.11.2017 07:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 07:12
Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

'de gece saatlerinde bir kafede oturan grup arasındaki sözlü tartışma ya döndü.

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Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı
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