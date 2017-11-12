Elazığ’ın orciği tescillendi

Orcik tescili, üretici ve satıcıları mutlu etti. Elazığ'ın asırlık lezzeti olan orciğin ünü il sınırlarını aştı. Elazığ Valiliği, orciğin kente özgü ürün olmasını resmileştirmek için harekete geçti. Valilik tarafından coğrafi bölge işaret tescilinin verilmesi amacıyla yapılan başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu'nca onaylandı. Orciğin tescillenmesinden dolayı Elazığ'da bulunan orcik üreticileri ve satıcıları da memnuniyetlerini dile getirdi.

Orciğin yöresel olarak Elazığ'ın en değerli lezzetlerinden biri olduğunu ifade eden orcik üreticisi Mustafa Altuğ, "Tescil edildiğini duyduktan sonra çok mutlu olduk. Orcik Elazığ'ın kültürel bir değeridir. Çeşit ve kalite bazında çok iyi seviye yakaladık. Orciğin tescillenmesi Elazığ'a büyük katkı sağladı. Ürünümüzü uluslararası alanda da tanıtmayı düşünüyoruz.

Fuarlara da katılmak istiyoruz" dedi.

'ABD'ye bile gönderiyoruz'

Orcik satıcısı Fehmi Gencen ise "Orciğin kan yapıcı özelliği, doğal ve güzel bir tadı vardır. Orciğin yapımı zordur. İyi bir orcik ince olur. Yapımı da ona göre kolaydır. Orciğin hası Elazığ'dadır. Tescillenmesi satışlarımızı artırdı. Ankara ve İstanbul'a da sürekli gönderiyoruz. Amerika'ya bile gönderiyoruz. Talep oldukça fazla" diye konuştu.