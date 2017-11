Hollywood’da taciz patlaması

BUGÜN NELER OLDU

Film sektörünün kalbinin attığı Hollywood'da taciz skandalları bitmek bilmiyor. Film yapımcısı Harvey Weinstein'ın tacizci olduğunun ortaya çıkmasının ardından Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey 'den komedyen Louis C.K.'ye kadar pek çok kişi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.ABD'li komedyen Louis C.K. hakkındaki 5 kadına cinsel taciz suçlamalarının doğru olduğunu itiraf etti. 5 kadının önlerinde zorla cinsel tatmin olmak suretiyle hakkında taciz iddiasında bulunduğu komedyen Louis C.K. bir bildiri yayımlayarak "Anlatılanların hepsi doğru. O dönemlerde yaptıklarımın yanlış olduğunu düşünmüyordum. Hatta teklifimi kabul ettiklerini zannediyordum. Sanırım bu hayır diyemedikleri içindi. Pişmanım" ifadelerini kullandı. İtirafın ardından online film ve dizi platformu Netflix ile televizyon kanalları HBO ve FX, komedyenle ilişiğini kestiğini duyurdu. Netflix komedyenin iki şovunu yayımlamak için nisan ayında imzaladığı anlaşmayı iptal ederken, HBO da Louis C.K.'nin 'Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs' isimli televizyon programında yer almayacağını duyurduEfsane TV dizisi Uzay Yolu 'nun oyuncusu George Takei de taciz skandalına dahil oldu. Dizide canlandırdığı Sulu karakteriyle ün kazanan 80 yaşındaki Takei'nin, 1981'de bir erkek modele cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Model Scott Brunton taciz sırasında kendisinin 23, oyuncunun ise 43 yaşında olduğunu belirterek "Çok uzun zaman önce gerçekleşti ama yaşadıklarımı asla unutmadım" ifadelerini kullandıBreakıngBad dizisindeki Walter White rolüyle tanınan oyuncu Bryan Cranston, taciz suçlamalarının ardından Kevin Spacey'nin kariyerinin bittiğini söyledi. Cranston, oyuncu Anthony Rapp'in cinsel saldırı suçlamasının ardından Kevin Spacey için "Olağanüstü bir oyuncu ama iyi bir insan değil. Bence kariyeri bitti" dedi. Netflix, oyuncunun başrolünü oynadığı "House of Cards" dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.Polonyalı yönetmen Roman Polanski hakkındaki taciz iddialarına bir suçlama daha eklendi. Eski oyuncu Mallory Millett, 84 yaşındaki yönetmeni tacizle suçlayan 11'inci isim oldu. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan 77 yaşındaki Millett, 1970'te yönetmenin uyuşturucunun etkisiyle kendisine tecavüz etmeye çalıştığını açıkladı. Eski oyuncu, Polanski'nin kendisinden özür dilediğini ancak sonrasında tekrar ona tecavüze teşebbüs ettiğini söyledi.ABD'de yayımlanan "ER" dizisinin ünlü oyuncusu Anthony Edwards, yapımcı yazar Gary Goddard'ın kendisini 14 yaşındayken taciz ettiğini duyurdu. ER dizisindeki Dr. Greene rolüyle tanınan 55 yaşındaki Edwards, Twitter'da "Onunla 12 yaşındayken tanıştım. Benim zayıflıklarımdan faydalandı. Beni taciz etti ve en yakın arkadaşıma tecavüz etti, bu yıllarca sürdü" ifadelerini paylaştı. Goddard sözcüsü aracılığıyla pedofili suçlamalarını reddetti.Türkiye'dede yayımlanan "Gossip Girl" dizisiyle bilinen İngiliz oyuncu Ed Westwick, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle zor günler geçiriyor. "Oyuncu hakkındaki ciddi suçlamaları" sebep olarak gösteren BBC, 30 yaşındaki aktörün "White Gold" isimli dizisinin yayımlanmasının durdurulduğunu açıkladı. Oyuncu Kristina Cohen, Westwick'in üç yıl önce kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. DIŞ HABERLER