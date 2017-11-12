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öğrenci pansiyonunda

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.11.2017 23:45
Mardin öğrenci pansiyonunda yangın

’in Artuklu ilçesinde, Artuklu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda çıktı. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

'in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesinde bulunan Artuklu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda saat 21.00 sularında çıktı. İlk incelemelere göre, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangında öğrencilerin itfaiyeye erken haber vermesi sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında panikle dışarı çıkan öğrenciler korktuklarını ifade ederken, itfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi ile yangının binaya yayılmadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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Mardin öğrenci pansiyonunda yangın
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