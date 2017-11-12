Polatlı'da "savaş turizmi" için güzergah

Polatlı'ya gelen Turist Rehberleri Birliği (TUREB) üyesi bir grup, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı gezerek "savaş turizmi" için güzergah tespiti çalışması yaptı.

TUREB üyesi grup, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) yetkililerinin öncülüğünde tarihi milli parkı gezerek incelemelerde bulundu.

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Rehberler, Tarihi Milli Park'taki Sakarya köyü, Sakarya Savaşı 12. Grup Şehitliği, Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanlar Müzesi, savaş sırasında 12. Grup Komutanı olan Yarbay Cemal Cahit'in soyadını aldığı Toydemir köyü, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede attan düşerek gazilik unvanı aldığı İnler Katırancı köyü, Gazitepe, Şanlıurfa Balıklı Göl benzeri özelliklere sahip Ilıca Balıklı Göl, Roma dönemi harabeleri ve kilise kalıntılarının bulunduğu Ilıca köyü, savaş mevzileri, Sakarya Nehri üzerinde tarihi öneme sahip Kavuncu Köprüsü, Sakarya Şehitliği ve Duatepe'yi görme imkanı buldu.

"TUR İÇİN GÜZERGAH ÇIKARILDI"

Konuklara Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi'nde brifing veren POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, bölgenin tarih turizmine kazandırılması için çalışma yaptıklarını belirtti. Polatlı'nın özellikle "savaş turizmi" için önemli bir yer olacağına inancını ifade eden Koç, "İstanbul'dan gelen turizm rehberleri buraya tur düzenlemek için sahada incelemelerde bulundular. Düzenleyecekleri turlarda hangi güzergahı takip edeceklerini, ne yapacakları tespitini yaptılar." dedi.

KURTULUŞ SAVAŞINDAN KALMA SİPERLER BULUNDU

Geziye katılan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde 12. Grup Komutanı olan Yarbay Cemal Cahit Toydemir'in torunu Cemil Bezmen "Büyükbabamın soyadını aldığı, Sakarya Savaşı'nın gerçekleştiği bu toprakları görmeyi hep istiyordum, şu an gerçekleşti. Gelibolu gibi Çanakkale gibi Polatlı da önemli bir savaş arazisine sahip. Turizmin merkezi olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Rehberlerden Ahmet Serhan Güngör ise, bölgenin milli park olarak koruma altına alınmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek "Gelecekte bu bölgelere daha fazla ziyaretçi geleceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da buraların profesyonel rehberler için önemli çalışma alanı olacağını ve buradaki rehberlik hizmetlerinin mutlaka rehberlik eğitimi almış profesyonel rehberler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.