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te kaza

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 23:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 01:58
Hemzemin geçitte kaza

Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren te tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren te tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
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Hemzemin geçitte kaza
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