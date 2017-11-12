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Hemzemin geçitte kaza
Hemzemin geçit
te kaza
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.11.2017
23:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2017
01:58
Muş
Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren
hemzemin geçit
te tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Muş
Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren
hemzemin geçit
te tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
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