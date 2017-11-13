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12 yaşındaki kız çocuğuna

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 11:53
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

'da sokakta gördüğü 12 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğunu zorla apartman girişine götürerek öpmeye çalıştığı öne sürülen 20 yaşındaki Osman H., çevredekiler tarafından fark edilerek dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 2 Kasım günü saat 17.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Osman H., sokakta gördüğü aynı mahallede oturan B.K. adlı kız çocuğunu zorla bir apartmanın girişine götürüp öpmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR TACİZCİYİ YAKALAYIP DÖVDÜ

B.K.'nin çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, Osman H.'yi yakalayarak dövdü. Çağrılan polise teslim edilen şüphelinin sağlık kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Osman H., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa ' suçundan tutuklandı.

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12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
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