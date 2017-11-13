Elleri kelepçeli adliyeden kaçan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Gelibolu'da hırsızlık suçundan hüküm giyen İzzet Çınar (24), cezaevine götürülmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için polis tarafından Çanakkale Adliyesi'ne getirildi.

Elleri kelepçeli olarak adliyenin birinci katında bekleyen Çınar, bu sırada ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp camdan atlayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzzet Çınar ve polis ekiplerinin arasında yaşanan kovalamaca nedeniyle Çanakkale Pazar Yeri, Küçük Sanayi Sitesi ve söz konusu bölgede geniş çaplı arama yapıldı.

CUMA PAZARI DİDİK DİDİK&NBSP;ARANDI

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda firarinin izini süren polis ekipleri, önce Fevzipaşa Mahallesi'nde, ardından da Cuma Pazarı içinde görüldüğü belirtilen elleri kelepçeli firariyi bulmak için her yeri aradı.

Bu sırada firari kişinin bir taksiye bindiğini belirleyen ekipler, taksi durağından sürücünün telefonunu alarak irtibata geçti. Taksici 116. Jandarma Er Eğitim Alayı yakınlarında duracağını bildirdi. Polisin önünü kestiği taksideki Çınar, durumu anlayıp araçtan inerek kaçmaya başladı.

Küçük Sanayi Sitesi'ne giren firari, site esnafı ve polisler tarafından kaçarken yakalandı.

Yaklaşık iki saat süren kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü, işlemleri için yeniden Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.