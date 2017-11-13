Kızılay, Iraklı depremzedelerin yardımına koştu

Irak'ın Halepçe kentinin 32 km güneybatısında Irak/İran sınırına yakın bir noktada 12 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 21:19'da 19 km derinliğinde 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından alarm durumuna geçen Kızılay, deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu. Kızılay, en kısa zamanda depremzedelerin yardımına koşmak için olayın ardından bölgeye harekete ederek, Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı. Öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

3 bin çadır yola çıktı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, deprem bölgesine Türkiye'den sevkiyatların devam ettiğini belirterek, "3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana, Muş ve Elazığ'daki Bölge Afet Yönetim Merkezleri depolarımızdan yüklendi. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da deprem bölgesine sevkiyat yapmaya başladık. Irak ve İran Kızılayı eşgüdümünde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgeye intikal eden ekiplerimiz hasar ve ihtiyaç tespitine de başladı" diye konuştu.

Çalışmalara destek vermesi için 26 uzman personel bölgeye gönderildi.

Bağış kampanyası başlattı

Kızılay, bölgeye yardımlarını ulaştırmak isteyen yardımseverler için de bağış kampanyası başlattı. Yardımseverler Kızılay'ın sunduğu güvenli bağış yöntemlerinden birini kullanarak ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyor. Bağışçılar, Kızılay'ın internet sitesi www.kizilay.org.tr'yi kullanarak, 168 ücretsiz çağrı hattını arayarak, bankalardaki Kızılay hesap numaralarını kullanarak ve şubeleri aracılığıyla bağışlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca tüm cep telefonu operatörlerinden 2868'e "BAĞIŞ" yazıp 1 SMS gönderdiğinizde de kolayca 10 TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.