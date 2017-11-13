Meryem, evlilik vaadiyle 20 bin lira dolandırdı

Yeşilova'da asgari ücretle mermer işçisi olarak çalışan Mustafa Karan, 2013 yılında kısa süreli evliliğin ardından boşandı. Yeni bir evlilik yapmak isteyen Mustafa Karan, Hatay'daki asker arkadaşını ziyarete gittiğinde bindiği taksinin şoförü vasıtasıyla geçen 19 Mayıs'ta Meryem adlı bir kadınla tanıştı. Annesini de yanına alıp Hatay'a giden Mustafa Karan, daha önce hiç evlilik yapmadığını söyleyen Meryem ve ailesiyle görüşüp anlaştı.



'CENAZE VAR' DEYİP KAYIPLARA KARIŞTILAR



Daha sonra Meryem, annesi olduğunu söyleyen kadın ve akrabalarıyla Mustafa Karan'ın yaşadığı yeri görmek bahanesiyle Yeşilova'ya geldi. Kadın ile evlenmeye karar veren Mustafa Karan, Hatay'dan geldikleri taksiye 3 bin TL, kadının annesine 'süt parası' adı altında 6 bin TL verirken, kadına aldığı 2 bilezik ve cep telefonu dahil toplam 20 bin TL harcama yaptı. Mustafa Karan'ın bir gece evlerinde ağırladığı sözde evleneceği kadın ve ailesi, ertesi gün cenazeleri olduğu gerekçesiyle evden ayrıldı. Karan, aileden bir daha haber alamadı. Bir süre gelirler umuduyla bekleyen Mustafa Karan, dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi.



'ANNESİNE 6 BİN LİRA SÜT PARASI VERDİM'



Evlilik vaadiyle 20 bin lira dolandırıldığını iddia eden Mustafa Karan, "2013 yılında boşandım. Hatay'daki asker arkadaşım 'sana eş buldum' dedi ve Hatay'ın Belen İlçesi'ne gittik. Daha sonra adını Meryem diye bildiğim 28 yaşındaki birisiyle tanıştırdılar. Soyadını bilmiyorum. Annesine 6 bin lira süt parası verdim. Annesi ve ağabeyiyle Yeşilova'ya geldiler. Kendilerine kıyafet, ziynet eşyası ve cep telefonu aldırdılar. Bir gece bizde kaldıktan sonra ertesi gün 'Dayımın oğlu ölmüş, cenazeye gidiyoruz' diyerek gittiler. Toplam 20 bin lira dolandırıldım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU