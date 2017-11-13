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Teslim olacağı gün de hırsızlık yaptı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 14:56
Teslim olacağı gün de hırsızlık yaptı!

'de otomobil hırsızlığı suçundan tutuklu bulununan ve 1 haftalık izin kullanan 26 yaşındaki , teslim olacağı gün 3 otobüs, 1 kamyon daha çaldı.

Çeşitli mahallerden 14 araç çalma suçundan tutuklu bulunan , İncesu Açık Cezaevi'ne geçmesi için 1 haftalık izne çıkarıldı. Garip, bu izin sırasında teslim olacağı gün 3 otobüs 1 kamyon çaldı.

8 YIL CEZASI VAR...

Hırsızlık şüphelisi otobüs çalacağı sırada Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Garip, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlık suçlarından bugüne kadar çeşitli tarihlerde 8 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

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