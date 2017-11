Whatsapp’tan gelen linke dikkat

İNTERPOL

Rus bir gencin yazılımını yaptığı ve Rusya 'daki internet çeteleri tarafından gizli linkle ölüm tuzağı kuran Mavi Balina oyunun tüm dünyayı alarma geçirdi. Ordulu lise öğrencisi İbrahim Can Duman'la birlikte dünyada 140 ergeni intihara sürükleyen oyunun pençesinden son anda kurtulanların anlattıkları bu tuzağa düşmemek için önemli ipuçları veriyor. Hindistan'da bir özel şirkette çalışan 22 yaşındaki Alexander K. de onlardan biri. Oyunun intihara kadar götüren 50 talimatından biri olan vücuduna bıçakla balina çizme girişiminde bulunurken ağabeyi tarafından polis çağrılarak engellenen Hintli genç "İş arkadaşlarımla kurduğumuz WhatsApp grubundan bir link geldi. merak edip tıkladığımda oyun açıldı. Tüm adres defterimin oyunun yöneticisi tarafından ele geçirildiğini fark ettim. Her gece saat 2'de oyunun başına geçip verilen talimatı yerine getirmeye zorlanıyordum. Birkaç gün sonra fotoğraflarımın da kopyalandığını fark ettim. Oyunu silemiyordum. Gece yarısı mezarlığa gidip selfie çekmem istendi. Her gün korku filmi izlettiriliyordu. 5'inci safhada talimatı yerine getirmeye reddettim. Rusya'dan WhatsApp üzerinden arandım. Numarası görünmeyen biri beni tehdit etti ve kapattı. Tam koluma balina dövmesi kazıyacaktım ki ağabeyim bu tuzaktan beni kurtardı Bu bir sanal ölüm tuzağı. Şu anda psikolojik tedavi görüyorum" dedi.Yine Hindistan'da oyunun ölüm tuzağına düşerek bir göle atlayıp canına kıymaya çalışan 17 yaşındaki bir kız son anda kurtarıldı. Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını Hint medyasına anlatan genç kız "Oyuna başlamam iki saat sürdü. ilk gün sabaha kadar başında kaldım. Bana seçenekler sunuldu. Koluma bıçakla köpek balığı resmi çizecek, balkondan atlayacak, okyanusa ya da nehire girerek boğulacaktım. Eğere bunları 3 gün içinde yerine getirmezsem annemin öleceği söylendi. Sonra cep telefonumu kaybettim. Ben de anneme zarar gelmemesi için kendimi Kalyan Nehri'ne attım" dedi.Öte yandan intiharlara yol açan oyunlarla ilgili Türkiye'de emniyet de harekete geçti. Oyun için gizli link gönderenler takibe alınacak. Mavi Balina başta olmak üzere farklı oyunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir şikâyet yok. Belirli seviyelere ulaşmaları için para yatırmaları istenen ve para yatıramadıkları için bunalıma girerek intihar eden çocukların oynadıkları benzer oyunlarla ilgili iki ailenin geçtiğimiz aylarda emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Bir aile oyuna para yatıramadığı için çocuklarının bunalıma girdiğini ifade ederken, diğer aile ise para yatırma işlemlerinde dolandırıcılık yaşandığını iddia etti. Polis, oyun linklerini çocuklarına gönderilen ailelerin şikayetçi olabileceklerini ve linkleri gönderen kişiler ile ilgili takip başlatılabileceğini ifade ediyor.Ülkeler yaşanan intiharlar üzerine oyuna erişimin engelenebilmesi için önlemler almaya çalışıyor. Belçika'da Federal Savcılık, belirli bir internet adresi olmaması nedeniyle uyarılarda bulundu. Ebeveynleri ve okulları uyaran savcılık, polisten de oyunla ilgili olarak ebeveynlerden ve okullardan gelen tüm ihbarları ciddiye almasını istedi. Uluslararası Polis Teşkilatı da (İnterpol) bu oyuna yönelik ülkelerin resmi makamlarına uyarıda bulunmuştu.Hindistan'ın Mumbai kentinde Priyanka Bansa, 7 yaşındaki yeğenini Mavi Balina oyununun ölüm tuzağından son anda kurtardı. Hint basınına konuşan hala, telefonunu oyun oynaması için verdiği yeğeninin davranışlarındaki değişiklikleri fark ettiğini, kendisine mavi balinanın Hintçede ne anlama geldiğini sorduğunu söyledi. Bir hafta boyunca ölüm tuzağının esiri olan çocuk halası tarafından kurtarıldığında ağlıyordu.Dünya çapında 142 gencin ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu 'Choking Games', 'Fire Challenge', 'Eyeball Challenge', 'Human Embroidery', '48 Hours Challenge' gibi benzerlerinin yayılmasına neden oldu. Hindistan'ın Delhi Yüksek Mahkemesi bu oyunlara karşı kamu davası açtı. Öte yandan oyunun etkisinde kalarak Mumbai'deki evinden kaçan bir genç Nepal'de intihar etmek üzereyken bulundu.