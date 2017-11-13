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Zorlu görevlerin cesur kraliçeleri

EMİR SOMER
EMİR SOMER

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017
Zorlu görevlerin cesur kraliçeleri

, bünyesindeki iki bin kadın polisi onurlandırmak için “Defne Projesi”ni başlattı. Sloganı “Logomuzdaki defneyi teşkilatımızın kraliçelerine taç yapıyoruz” olan proje kapsamında kadın polislerin mesleki sorunları belirlenip çözüm de aranacak

Onlar, bilinenin aksine sadece masa başı ve ofis ortamında değil, çok daha zorlu ve cesaret isteyen görevleri yerine getiriyorlar. Sık sık şafak operasyonlarına katılıyor, delil peşinde koşuyor, en zorlu görevlerde korkusuzca suçluları yakalıyorlar. 2 bin kadının görev yaptığı 'nin hayata geçirdiği Defne Projesi kadın polislerin çalışmalarını ön plana çıkaracak. "Polis logomuzda olan defne simgesini teşkilatımızın kraliçelerine taç yaparak ölümsüzleştiriyoruz"' sloganıyla duyurulan proje kapsamında daha aktif görevlere katılacak olan kadın polislerin mesleki sorunlarına çözümler aranacak. Hem anne, hem eş, hem de polis... Kadın polislerin çalışmaları, İl Emniyet Müdürü (İEM) Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hayata geçirilen Defne Projesi ile daha da ön plana çıkacak. İEM bünyesindeki kadın polisler, sanıldığının aksine sadece masa başı ve ofis ortamlarında değil, daha zorlu görevlerde mesai yapıyor. Sık sık şafak operasyonlarına katılıyor, sahada delil peşinde koşuyor, çok daha zorlu ve cesaret isteyen görevleri korkusuzca yerine getiriyorlar. Asayiş, , Yunuslar, Narkotik, Terör ve Özel Harekât gibi farklı birimlerdeki kadınlar, huzur ve güvenliği sağlıyor, zehir tacirlerinin peşinden koşup, Cinayet Masası'nın karanlık dosyalarını aydınlatıyor. Görevleri zorlu, sorumlulukları ise büyük. Projeyle birlikte artık daha aktif görev yapan ve çalışmaları ön plana çıkarılacak olan kadın polislerin tüm mesleki sorunlarına da proje kapsamında çözümler aranacak.

SORUNLAR BELİRLENDİ
'nın logosundaki defnenin barış, sevgi, görkem, adalet ve asalet gibi anlamları olduğu belirtiliyor. Bu proje de İEM'de "Polis logomuzda olan 'Defne' simgesini teşkilatımızın kraliçelerine taç yaparak ölümsüzleştiriyoruz" sloganıyla duyuruldu. İEM, "Emniyet teşkilatımızın vazgeçilmez dinamiğini oluşturan kadınların üstlendikleri zor ve şerefli görevde onları onore etmek, üstlendikleri görevlerin polis teşkilatı için önemi ve değerini ortaya çıkartarak hem halkla ilişkileri kuvvetlendirmek, hem de vatandaşlarımızın gözünde farkındalık düzeyini artırmak amacıyla Defne Projesi geliştirilmiştir" açıklamasını paylaştı.

ESRA EROL TANIKLIK EDEREK DUYURDU
Sunucu , kadın polislerle bir hafta geçirerek projeyi kamuoyuna duyuran isim olmuştu. Röportajlar yapan Erol'un kadın polislerin zorlu görevlerine tanıklık ettiği anlar, atv'de yayınlanmıştı

YOLA DEVAM!
Kadın polisler, Defne Projesi'nden çok memnun. "Vatan sevgisi ve görevde cinsiyet farkı olmaz" diyen kadın polisler, bugüne kadar özveri ve kalpten yerine getirdiklerini belirttikleri görevlerine aynı özveri, güven ve sadakatle devam edeceklerini söyledi.
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Zorlu görevlerin cesur kraliçeleri
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