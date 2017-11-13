Zorlu görevlerin cesur kraliçeleri

Onlar, bilinenin aksine sadece masa başı ve ofis ortamında değil, çok daha zorlu ve cesaret isteyen görevleri yerine getiriyorlar. Sık sık şafak operasyonlarına katılıyor, delil peşinde koşuyor, en zorlu görevlerde korkusuzca suçluları yakalıyorlar. 2 bin kadının görev yaptığı İstanbul Emniyeti
'nin hayata geçirdiği Defne Projesi kadın polislerin çalışmalarını ön plana çıkaracak. "Polis logomuzda olan defne simgesini teşkilatımızın kraliçelerine taç yaparak ölümsüzleştiriyoruz"' sloganıyla duyurulan proje kapsamında daha aktif görevlere katılacak olan kadın polislerin mesleki sorunlarına çözümler aranacak. Hem anne, hem eş, hem de polis... Kadın polislerin çalışmaları, İstanbul
İl Emniyet Müdürü (İEM) Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hayata geçirilen Defne Projesi ile daha da ön plana çıkacak. İEM bünyesindeki kadın polisler, sanıldığının aksine sadece masa başı ve ofis ortamlarında değil, daha zorlu görevlerde mesai yapıyor. Sık sık şafak operasyonlarına katılıyor, sahada delil peşinde koşuyor, çok daha zorlu ve cesaret isteyen görevleri korkusuzca yerine getiriyorlar. Asayiş, Çevik Kuvvet
, Yunuslar, Narkotik, Terör ve Özel Harekât gibi farklı birimlerdeki kadınlar, huzur ve güvenliği sağlıyor, zehir tacirlerinin peşinden koşup, Cinayet Masası'nın karanlık dosyalarını aydınlatıyor. Görevleri zorlu, sorumlulukları ise büyük. Projeyle birlikte artık daha aktif görev yapan ve çalışmaları ön plana çıkarılacak olan kadın polislerin tüm mesleki sorunlarına da proje kapsamında çözümler aranacak.
SORUNLAR BELİRLENDİ
Emniyet Teşkilatı
'nın logosundaki defnenin barış, sevgi, görkem, adalet ve asalet gibi anlamları olduğu belirtiliyor. Bu proje de İEM'de "Polis logomuzda olan 'Defne' simgesini teşkilatımızın kraliçelerine taç yaparak ölümsüzleştiriyoruz" sloganıyla duyuruldu. İEM, "Emniyet teşkilatımızın vazgeçilmez dinamiğini oluşturan kadınların üstlendikleri zor ve şerefli görevde onları onore etmek, üstlendikleri görevlerin polis teşkilatı için önemi ve değerini ortaya çıkartarak hem halkla ilişkileri kuvvetlendirmek, hem de vatandaşlarımızın gözünde farkındalık düzeyini artırmak amacıyla Defne Projesi geliştirilmiştir" açıklamasını paylaştı.
ESRA EROL TANIKLIK EDEREK DUYURDU
Sunucu Esra Erol
, kadın polislerle bir hafta geçirerek projeyi kamuoyuna duyuran isim olmuştu. Röportajlar yapan Erol'un kadın polislerin zorlu görevlerine tanıklık ettiği anlar, atv'de yayınlanmıştı
YOLA DEVAM!
Kadın
polisler, Defne Projesi'nden
çok memnun. "Vatan sevgisi
ve görevde cinsiyet farkı olmaz" diyen
kadın polisler, bugüne kadar özveri ve kalpten
yerine getirdiklerini belirttikleri görevlerine
aynı özveri, güven ve sadakatle
devam edeceklerini söyledi.