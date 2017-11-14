Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Esenyurt'ta gelin konvoyuna ateş açıldı

'ta gelin konvoyuna ateş açıldı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 14:59

’ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı. Silahlı saldırıda 7 kişi yaralanırken saldırgan, ağabeyi tarafından silahla vuruldu.

'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin'in en mutlu günü zehir oldu. Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda damat ve gelinin akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS KURTARDI

Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis tarafından saldırgan öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Saldırgan ve diğer yaralılar tedavileri için hastalere götürüldü. Olay nedeniyle çiftin düğünü ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta gelin konvoyuna ateş açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN