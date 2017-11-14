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Kardeşi Ceylan'ı öldüren yakalandı

Giriş Tarihi: 14.11.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 09:51
Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı

8.5 ay önce kız kardeşini öldüren ve firari olan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Ataşehir'de 28 Şubat gecesi kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu yatağında başından vurarak öldüren , tam 8.5 ay sonra Sancaktepe'de yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Timuroğlu ile yanında bulunan C.A. adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde 2 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürmek suçunun yanısıra, firardayken silahla işyeri kurşunlama suçundan da aranıyordu.

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Kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu yakalandı
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