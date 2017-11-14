Ne yaptın sen Elif Nur

İstanbul Kâğıthane'de kaldığı
lüks bir otelin çatı katına
çıkan Elif Nur Hasgül
(21) 17'nci kattan ölüme
atladı.
Olay, Levent Büyükdere Caddesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde önceki gün 23.00'te meydana geldi. İTÜ
'de İngilizce "Bilgisayar Mühendisliği" okuyan Hasgül, 17 katlı otelin çatısında görüldü. Müzakereci polis yaklaşık 1 saat boyunca Hasgül'ü ikna etmeye çalıştı. Ancak Hasgül kendini boşluğa bıraktı. 17'nci kattan otelin üçüncü katındaki terasa çakıldı. Hasgül olay yerinde can verdi. Dede Cengiz Yiğit, "Torunum üniversite sınavında Gaziantep
5'incisi, Türkiye 150'ncisiydi. Cerahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Sonra 'Ben doktor olmak istemiyorum' diyerek İTÜ'ye geçti. Boyu 1 metre 90 santimetre olduğu için psikolojik rahatsızlık yaşadı. Başka hiçbir sorunu yoktu" dedi.