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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 06:59
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü öldü, ise yaralandı.

, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Topal ile yolcu konumundaki , itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Tunçdemir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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