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ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 14:46
TIR ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

'de, ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen da 10 kişi yaralandı.

, merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 9 ile 12'nci Cadde'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Bayram Taş (59) yönetimindeki 55 K 4261 plakalı ile Yasin Benli (28)yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 38 GV 425 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, halk otobüsü içinde yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar sevk edilen ambulansla çeşitli hastanelere kaldırarak, tedavi altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
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