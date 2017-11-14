Ünlü iş adamı fakirlik belgesi aldı!

Ünlü işadamı Zeki Tanyeri, 2010 yılında pankreas kanserinden hayatını kaybeden sosyetik güzel Ceyla Gölcüklü ile 5 yıl aşk yaşadı. Sevgilisine 600 adet gül aldığı haberleriyle gündeme geldi. Bir süre sonra da Gölcüklü, Maldivler tatili sırasında 2.5 milyon dolarlık kolyesini Tanyeri'nin çaldığını iddia edip sevgilisinden ayrıldı. 2013 yılında ise Zeki Tanyeri, Sezen Tanyeri ile hayatını birleştirdi. Tanyeri oturmaları için de Caddebostan'da bulunan Kastelli konutlarında 4 katlı binanın havuzlu ve Adalar manzaralı toplam 600 metrekarelik 2 adet çatı dubleksini satın aldı.