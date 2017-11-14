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Vodafone Maratonu'nda görme engelliler için koştular

Giriş Tarihi: 14.11.2017 12:17
Vodafone İstanbul Maratonu'nda görme engelliler için koştular

Dünyanın önde gelen görme sağlığı şirketlerinden Bausch+Lomb Vodafone Maratonu'nda ''İyi ki koşuyorsun ses oluyorsun, iyi ki koşuyorsun yol gösteriyorsun'' sloganıyla görme engelliler yararına koştu!

Merkez ofis ve saha çalışanlarından 20 kişilik gönüllü koşu takımıyla Altı Nokta Körler Vakfı yararına Vodafone Maraton'una katılan Bausch + Lomb, Şirket içinde başlattığı kampanya aracılığı ile bağış toplayarak görme engelli bireylerin bağımsızlığı için destek oldu.

Bausch + Lomb İnsan Kaynakları Direktörü Aybike Budak Şener; "Kampanya kapsamında amacımız; koşu takımımız adına oluşturacağımız kampanya aracılığı ile toplayacağımız bağışlarla, görme engelli bireylerin bağımsızlığı için en önemli araç olan Beyaz Baston'u ve bilgiye erişimlerinin temel unsurlarından biri olan Sesli Kitap'ları, ücretsiz olarak isteyen kişilere sağlamaktır" yorumunda bulundu.

Altı Nokta Körler Vakfı Hakkında:

Altı Nokta Körler Vakfı, körlerin eğitilmesi, rehabilite edilmesi, işyerlerine yerleştirilmesi ve iş hayatında verimli hale getirilmesi, körlüğün önlenmesi ve sorunları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

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Vodafone İstanbul Maratonu'nda görme engelliler için koştular
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