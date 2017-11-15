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'da kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15.11.2017 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 07:33
Bursa'da kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın İznik ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'in (43) kullandığı 16 H 2776 plakalı domates yüklü kamyon, İznik-Adapazarı karayolunun Karatekin Kavşağı mevkisinde (79) yönetimindeki 54 FH 214 plakalı zeytin yüklü traktöre arkasından çarparak devrildi.

, 4 çocuk babası Bayram Çün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonda sıkışan Muharrem Kadir ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Daha sonra yaralı, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Bursa'da kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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