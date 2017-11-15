Bursa'da kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muharrem Kadir'in (43) kullandığı 16 H 2776 plakalı domates yüklü kamyon, İznik-Adapazarı karayolunun Karatekin Kavşağı mevkisinde Bayram Çün (79) yönetimindeki 54 FH 214 plakalı zeytin yüklü traktöre arkasından çarparak devrildi.

Kazada, 4 çocuk babası Bayram Çün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonda sıkışan Muharrem Kadir ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Daha sonra yaralı, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.