Dev derbideki bıçaklanma anı ortaya çıktı!

Türk Telekom Stadyumunda, 22 Ekim 2017 günü, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide, tribinde çıkan olaylarda V.Y adlı taraftar feci şekilde dövüldü ve bıçaklandı. Taraftar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili çalışma başlattı.

O KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak yapılan araştırmada, taraftarı R.M.B adlı kişinin bıçakladığı belirlendi. V.Y'nin bıçaklanmadan önce de E.K, M.E, M.Ö, İ.D, M.K, S.S, B.G ve G.Ö kişilerce dövüldüğü tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 bıçak ele geçti.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan kişilerin yapılan sorgularında, S.S'nin 9 Kasım 2016 günü Tokat Cezaevinden firar ettiği, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve silahlı yağma olaylarından arandığı belirlendi. B.G'nin ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan arandığı, bu kişilerin başkalarına ait Passolig kartı ile maça girdikleri saptandı. Passolig kartlarını bu kişilere veren E.M, Ö.S ve M.C.E'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.