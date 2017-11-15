İkiz başpehlivanlar, öğrencilerle buluştu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi başpehlivan Turan Balaban, Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin ilginç soruları söyleşide dikkat çekti.

Okulun konferans salonunda düzenlenen "Kırkpınar ve Yağlı Güreşler" konulu söyleşi öncesi öğrenciler cazgır gibi maniler okudu.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, burada yaptığı konuşmada, güreşler için öncelikle altyapı ve destek gerektiğini söyledi.

DEVLET YAĞLI GÜREŞİ DESTEKLİYOR

Devletin yağlı güreşlere desteğinin sürdüğünü belirten İsmail Balaban, "Dünyada, olimpiyatlarda en fazla başarılı olduğumuz branş güreş. En çok madalya aldığımız branş güreş. Güreş bizim özümüz. İyi de olmak zorundayız. Ata sporumuza daha fazla sahip çıkılırsa, daha fazla destek sağlanır ve teşvik edilirse muhakkak ki başarı daha fazla gelecektir." diye konuştu.

ATA SPORUMUZ

Özellikle gençlerin ata sporunun tarihini iyi öğrenmesi ve benimsemesi gerektiğine dikkati çeken Balaban, yağlı güreşlerde altyapının gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti. İkiz kardeşi Turan Balaban'ın da Kırkpınar'da güreştiğini ifade eden Balaban, gelecek yıl düzenlenecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başa güreşirlerse tarihte ilk kez ikiz pehlivanın başpehlivanlık için mücadele edeceğini ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını kaydetti.

Başpehlivan Turan Balaban ise kardeşi ile Trakya Üniversitesinde yüksek lisans eğitim aldığını aynı zamanda Kırkpınar çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Pehlivan olmak isteyen bir güreşçinin beslenmesine, uykusuna ve hayatına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Balaban, yağlı güreşler için yetişen gençlere her anlamda destek olacaklarını kaydetti.

"BİR PEHLİVANIN BİR KOÇU YİYEBİLDİĞİ SÖYLENİYOR"

Bir öğrencinin söyleşide, "Bir pehlivanın bir koçu yiyebildiği söyleniyor. Bir oturuşta kaç koçu yersiniz?" sorusuna Başpehlivan İsmail Balaban, "Eski başpehlivanlar yiyormuş. Yeni nesil o kadar yemiyor. Kendimizden örnek verecek olursak, bir insanın yediklerini yiyoruz. Üç öğünü aksatmamaya çalışıyoruz. Bir insan bir porsiyon yiyorsa biz iki porsiyon yiyoruz. Zorlasak daha fazla yeriz ama vücudun alacağı kapasiteyi zorlamıyoruz." yanıtı verdi.

"FUTBOLCULARIN ALDIĞININ YÜZDE BİRİNİ ALAMIYORUZ"

"Kırkpınar'da veya güreşlerde verilen ödüller yeterli mi?" sorusunu İsmail Balaban, "Bu yıl Kırkpınar'da birinci oldum, başpehlivan için 42 bin liralık bir ödül vardı. Bence Kırkpınar başpehlivanı için 42 bin lira çok az bir miktar. Futboldan örnek verecek olursak, adam bir maça çıkıyor kaç bin avro alıyor. Bu bizim kültürümüz, ata sporumuz. Onların aldığı paranın yüzde birini almıyoruz. Kırkpınar yılda bir kez yapılıyor ve birinci olana 42 bin lira veriliyor, bence az." şeklinde cevaplandırdı.