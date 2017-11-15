'Köpeğe tecavüz fotoğrafının' arkasından şaka çıktı!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir internet sitesinin "Köpeğe tecavüz eden şahıs görüntülendi" haberi asılsız çıktı. Fotoğrafları çeken 14 yaşındaki çocuk, görüntülerdeki yaşlı adamın köpeğin ayağına dolaşan zinciri kurtardığını söyleyerek, "Ben şaka amaçlı çekip, arkadaşlarıma gönderdim. Onlar da internet sitesine göndermişler" dedi.

ÇIKAN HABERLER SONRASI JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Sungurlu'ya bağlı İkizli köyünde bir internet sitesinde paylaşılan "Köpeğe tecavüz eden şahıs görüntülendi" haberinin ardından ulusal medyada da yer bulan haberle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye giderek haberde adı geçen Kazım Kapkıner'i (80) gözaltına aldı. Yörüklü Jandarma Karakoluna götürülen köpek ise Veteriner Hekim tarafından muayene edildi. Fiziksel muayenesinde herhangi bir yırtık, kanama belirtileri bulunmadığı tespit edilen köpek, Çorum Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Gözaltına alınan Kazım Kapkıner ise köpeğin ayağına dolaşan 5 metrelik zinciri çözdüğünü söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Kazım Kapkıner serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bugün açıklama yapan Kazım Kapkıner, "Köpek Ankara'ya göç eden yan komşunundu. 15 gün önce aç kalmasın diye bakmam için bana bıraktı ve bahçede dalda bağlı duruyordu. O gün bağırdığını fark ettim ve yanına gittim. 5 metrelik zincir arka ayaklarına sanki bir insan bağlamış gibi dolanmış. Köpeğin arkasından yukarı kaldırdım ve sıyırdım. O ara fotoğrafımı çekmişler, haberim bile olmadı. Sabah çay içiyordum jandarma geldi. Apar topar karakola götürdüler" dedi.

Fotoğrafları çeken Ergülü Karakol (14) ise Kazım Kapkıner'in köpeğin ayağına dolaşan zinciri kurtardığını söyleyerek, "Olay 2-3 gün önce oldu. Kazım amca köpeğin ayağına zincir dolaşmış onu çıkarıyordu. Ben şaka amaçlı çekip, arkadaşlarıma gönderdim. Onlar da internet sitesine göndermişler. Ben şaka amaçlı çekmiştim. İşin buralara geleceğini bilmiyordum. Kazım amca ve ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUN CAHİLCE DAVRANIŞINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM"

Ergülü Karakol'un babası Nurettin Karakol ise asılsız ve gereksiz bir fotoğraftan dolayı işin buralara kadar geldiğini söyleyerek, "Kazım amca komşumuz. Köpeğin ayağına dolaşan zinciri çözdüğü esnada benim oğlum da fotoğraflamış ve arkadaşlarına göndermiş. Kazım amca 30 senedir komşumuz. Kimseye zararı olmayan, kimseyi incitmeyen bir kişi. Çocuğumun cahilce davranışından dolayı tüm ailesinin huzurunda kendisinden özür diliyorum" diye konuştu.

JANDARMA KOMUTANI OLAYI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

İkizli Köyü Muhtarı Asım Kanmış ise köyün bu tür haberlerde isminin geçmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Dün jandarma ekipleri köye geldi ve Kazım amcanın evini sordu. Beraber Kazım amcanın evine gittik. Daha sonra internette dolaşan fotoğrafları gösterdiler. Bu adam 80 yaşında. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? 2 gündür bu asılsız haberle uğraşıyoruz. Allah, İlçe Jandarma Komutanımızdan razı olsun. Olayı çözmek için çok uğraş verdi. Kendi memleketi olmadığı halde kendi memleketi gibi duyarlı davranıp alnımızı ak çıkarttı" açıklamasını yaptı.

Fotoğrafları çeken Ergülü Karakol, babası Nurettin Karakol ile birlikte Kazım Kapkıner'i evinde ziyaret ederek elini öptü. Özür dileyen Karakol, "Yanlış bir şey yaptım. Hatamı öğrendim, özür diliyorum" dedi.