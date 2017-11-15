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Lerzan, Diva ile uzlaşmayı reddetti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017
Lerzan, Diva ile uzlaşmayı reddetti
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı hastane çıkışı yaptığı basın açıklamasında için "Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım" ifadelerini kullanmıştı. Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık Ersoy hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Mahkeme tarafları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi ancak Mutlu uzlaşma teklif formunu bile imzalamadı. Ersoy ise Mutlu'nun uzlaşmaması nedeniyle teklifi cevapsız bıraktı. Mahkemeye, görüşmelere geçilemediği bildirildi.
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Lerzan, Diva ile uzlaşmayı reddetti
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