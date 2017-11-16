Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Başkentte trafik sı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 16.11.2017 06:36 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 06:37
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Özgür C'nin kullandığı 06 ROP 42 plakalı otomobil, Park Vera önünde Yüksel A. yönetimindeki 34 SU 0131 plakalı kamyonete arkasından çarptı.

da, otomobil sürücüsü Özgür C. ile aynı araçta bulunan Haşim B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Haşim B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın çift şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN