Olay, akşam Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi kaldırım üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, baktıklarında kesilmiş halde at başı gördü. Kesikmiş at başını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ve veteriner hekim tarafından kesik at başı, incelemek üzere götürüldü.

