2 çocuğunu öldüren anneye ceza verilmedi

Samsun'da 3 ve 9 yaşındaki iki kızını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan anneye şizofreni hastası olduğu için ceza verilmeyip, tahliyesine ve hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasına karar verildi. İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde 04 Ağustos 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Ayfer K., akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde cinnet geçirdi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla evde olan kızları 3 yaşındaki Melisa K. ile 9 yaşındaki Bahar K.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.