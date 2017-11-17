Güvenlik önlemi almayan firmaya 5 bin TL ceza kesildi

Vatandaşların da şikayetlerine neden olan Arızlı bölgesine giden İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, bir müteahhittin yol kenarına taş dökerek tehlikeye davetiye çıkardığını gördü.

Özellikle geceleri büyük tehlike oluşturan duruma anında müdahale eden İzmit Zabıtası, bölgede çalışma yapan inşaat firmasına kabahatler Kanunu'na istinaden 5 bin TL ceza uyguladı.

Taşları da bulunduğu bölgeden kaldırtan Zabıta yetkilileri, " Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren kimseye taviz vermemiz mümkün değil" dediler. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi Zabıta 'sına duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.