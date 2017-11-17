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Güvenlik önlemi almayan firmaya 5 bin TL kesildi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 16:59
Güvenlik önlemi almayan firmaya 5 bin TL ceza kesildi

İzmit Arızlı yolu üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan inşaat firmasının sorumsuzluğu sız kalmadı.

Vatandaşların da şikayetlerine neden olan Arızlı bölgesine giden İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, bir müteahhittin yol kenarına taş dökerek tehlikeye davetiye çıkardığını gördü.

Özellikle geceleri büyük tehlike oluşturan duruma anında müdahale eden İzmit Zabıtası, bölgede çalışma yapan inşaat firmasına kabahatler Kanunu'na istinaden 5 bin TL uyguladı.

Taşları da bulunduğu bölgeden kaldırtan Zabıta yetkilileri, " Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren kimseye taviz vermemiz mümkün değil" dediler. Vatandaşlar da İzmit Belediyesi Zabıta 'sına duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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Güvenlik önlemi almayan firmaya 5 bin TL ceza kesildi
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