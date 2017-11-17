Protez bacağı çalınan engelli adama emeklilik sürprizi

Mersin'de 3.5 yıl önce bir evin dış cephesini boyarken fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede sağ bacağı diz altından kesilen Eyüp Ataban (49), koltuk değneğine mahkum oldu. Boyacılık mesleğini artık yapamayan Ataban'a devlet bir süre sonra protez bacak verirken, yaptığı başvurusu sonucu 3 ayda bir bin 50 lira engelli maaşı bağlandı. Ataban ayrıca malulen emekli olmak içinde SGK'ya da başvuru yaptı.





Yaklaşık 1 yıl önce Merkez Sabancı Camisi'ne motosikletiyle yüzünü yıkamaya giden ve protez bacağını çıkartıp motosikletin direksiyonuna asan Ataban, döndüğünde motosikleti ve protez bacağının bıraktığı yerde olmadığını gördü. Ataban'ın haber vermesi üzerine polis ekiplerinin yaptığı çalışmalara rağmen hırsızlar bulunamadı.



"ULAŞILAMAYINCA EMEKLİ OLDUĞUNU ÖĞRENEMEDİ"



Eyüp Ataban, yaşadığı bu acı olayları haber yaptırıp bir hayırseverin ya da devletin protez bacak alması, ayrıca malulen emekli olmak için de çağrıda bulundu. Bu çağrı üzerine SGK harekete geçti. Ataban'ın emeklilik başvurusunu inceleyen yetkililer Ataban'ın 3 yıl önce emekli olduğunu ve maaşının da bir özel bankaya 3 yıldır yattığını, Ataban'a sabit adres ve telefonu olmadığından ulaşılamadığı için emekli olduğu bilgisinin verilemediğini belirledi. SGK yetkilileri medyada yer alan haberler üzerine Ataban'ı bulup SGK İl Müdürlüğüne getirdi. Ataban'a burada 3 yıl önce emekli olduğu söylendi. Daha sonrada bankada birikmiş 25 bin lira parası olduğu aylık 810 lira emekli maaşı bağlandığı bildirildi. Daha sonra SGK yetkilileri Ataban'ı bankaya götürüp hem biriken parasını hem de ilk maaşını çekmesini sağladı.



"SEVİNCİMDEN KAFAMI DUVARLARA VURMAK İSTEDİM"



Ataban, yaşanan olaylardan sonra çok mutlu olduğunu artık tek sorunun bir protez bacak almak olduğunu belirterek, "Benim haberlerim yapıldıktan sonra SGK il müdürü beni bulup makam odasına götürdü. Orada bana 'sen 3 yıl önce emekli olmuşsun biz sana ulaşamamışız, bankada bundan dolayı birikmiş 25 bin liran var' dedi. Ben bunu duyunca şok oldum. Sevincimden kafamı duvarlara vurmak istedim. Şu an çok mutluyum. Ben 3.5 yıldır emekli olmak için uğraşıyorum. Zaten 3 yıl önce emekli olmuşum. Ben devletten engelli maaşı alıyorum ama devlet beni bulamamış. Ama olsun artık emekliyim" diye konuştu.



Bu arada SGK ve İl Sağlık Müdürlüğü de devreye girerek Ataban'a protez bacak almak için gerekli başvuruları yaptı. Ayrıca Ataban'a engelli motosikleti verildi.