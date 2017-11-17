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Salı günü 'da yağışı bekleniyor!

Giriş Tarihi: 17.11.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 09:56
Salı günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor!

Yunanistan'daki yağışlı sistem Türkiye'ye doğru ilerliyor. Sağanak yağışın hafta sonundan itibaren tüm yurtta etkili olması bekleniyor. 'a ilk ın salı günü düşmesi bekleniyor.

Sağanak ve soğuk hava kapıda... Hafta sonu başlayacak soğuk havadan 'da nasibini alacak. Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, konuyla ilgili şu bilgileri verdi.

"Yağış, cumartesi günü kıyı Ege'den giriş yapıyor kuvvetli sağanak şekilde. Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Batı adeniz'e doğru yayılıyor. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

Pazartesi günü Trakya ve İstanbul özellikle Avrupa yakası ağır bir sağanak alıyor. Su baskınlarına dikkat. Ege'de gök gürültülü, yıldırımlı sağanak yağışlar olacak. Bu yağış Karadeniz'in batısına doğru ilerliyor. Yunanistan'ı vuran yağışlı sistem çok kuvvetli. Türkiye'ye etkisini düşürerek giriş yapsa da hayatı zorlayacak sel ve dolu yapacak çapta.

SALI GÜNÜ İLK KAR

Özellikle salı gününe dikkat. İstanbul'da ilk kar düşmesi bekleniyor."

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Salı günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor!
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