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’nde alkollü sürücü yaptı

Giriş Tarihi: 17.11.2017 06:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 06:43
Vatan Caddesi’nde alkollü sürücü kaza yaptı

alkollü kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. 1,39 promil alkollü olduğu tespit edilen Gündüz’e cezai işlem uygulandı.

, saat 05:30 sıralarında üzerinde meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinden istikametine giden 67 ED 438 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gündüz hafif şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Alkollü olduğu görülen ve polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücü Davut Gündüz'ün 1.39 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yapılan cezai işlemlerin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza yapan araç ile kokoreç satan Davut Gündüz'ün kaza yapan araç içerisinde bulunan alkol şişelerinin bir kenara attığı görüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Vatan Caddesi’nde alkollü sürücü kaza yaptı
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